Кремль отказался от участия в акции"Час Земли"

В этом году Кремль не будет присоединяться к экологической акции "Час Земли", во время которой на крупных объектах традиционно отключают подсветку. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В этом году мы приняли решение воздержаться от участия в этой акции", — сказал представитель Кремля, связав данное решение с тем, что организатор акции — WWF — признан в России иноагентом.

В России Всемирный фонд дикой природы (WWF)* впервые провёл акцию "Час Земли" в 2009 году. С 2011 года к акции присоединяются от 16 до 20 миллионов россиян ежегодно. Цель мероприятия — привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Миллионы людей из 180 стран выключают в этот день свет и электроприборы на один час, а тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку, такие как статуя Христа-Искупителя, Эйфелева башня, Ворота Индии, Биг-Бен и Колизей.

Напомним, Всемирный фонд дикой природы (WWF) получил статус иностранного агента в России 10 марта 2023 года.