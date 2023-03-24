Кремль объяснил натиском Запада ситуацию с параллельным импортом из Казахстана

Россия осведомлена о давлении коллективного Запада на не присоединившиеся к антироссийским санкциям страны, которые сами об этом рассказали Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают роль Казахстана в развитии параллельного импорта и нет ли опасений, что Запад найдёт рычаги давления на республику.

"Это не новость, что страны коллективного Запада во главе с США оказывают неприкрытое, грубое давление на целый ряд государств, которые не присоединяются к незаконным ограничениям, которые введены в адрес нашей страны. Сами эти государства нам об этом говорят. К сожалению, им приходится сталкиваться с таким натиском", — пояснил он.

Что же касается возможного ограничения Казахстаном параллельного импорта в Россию, Песков подчеркнул, что у стран крепкие двусторонние отношения, которые будут развиваться и дальше. "Россия и Казахстан — это союзники, это большие друзья", — подчеркнул пресс-секретарь Кремля. Он добавил, что Москва продолжит тесные контакты с партнёрами, для того чтобы минимизировать риски.