Конюхов и Меняйло отправились в исторический полёт на воздушном шаре
Путешественники Фёдор Конюхов и Иван Меняйло вылетели ставить мировой рекорд на воздушном шаре
Путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло отправились в трансконтинентальный перелёт на тепловом воздушном шаре с целью установить новый мировой рекорд по продолжительности и дальности полёта. Об этом сообщается на сайте Конюхова, а в распоряжении Лайфа оказалось видео старта воздушного шара.
Взлёт воздушного шара с Фёдором Конюховым и Иваном Меняйло. Видео © LIFE
Стартовала историческая экспедиция в 05:15 с площадки возле города Кировска Мурманской области. Взлёт прошёл в штатном режиме. На борту находится 6000 литров газа, взлётная масса — 5200 килограммов, аэростат — 12 000 кубометров. Температура воздуха на старте составила -25 градусов, небо чистое.
Конюхову и Меняйло предстоит пролететь около 60 часов и преодолеть расстояние в 2500 километров. Для путешествия специально был изготовлен тепловой воздушный шар "ФосАгро" с объёмом оболочки 12 тысяч кубометров — самый большой, когда-либо созданный в России.
Действующий рекорд дальности полёта (2360 километров) установил японский пилот Мичио Канда в 1997 году в Австралии. А вот рекорд по продолжительности (55 часов) Конюхов и Меняйло установили в 2017 году. Ранее сообщалось, что нынешний полёт запланирован на высоте до 5000 метров со средней скоростью в 40–50 км/ч.