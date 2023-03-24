Конюхов и Меняйло отправились в исторический полёт на воздушном шаре

Путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло отправились в трансконтинентальный перелёт на тепловом воздушном шаре с целью установить новый мировой рекорд по продолжительности и дальности полёта. Об этом сообщается на сайте Конюхова, а в распоряжении Лайфа оказалось видео старта воздушного шара.

Взлёт воздушного шара с Фёдором Конюховым и Иваном Меняйло. Видео © LIFE

Стартовала историческая экспедиция в 05:15 с площадки возле города Кировска Мурманской области. Взлёт прошёл в штатном режиме. На борту находится 6000 литров газа, взлётная масса — 5200 килограммов, аэростат — 12 000 кубометров. Температура воздуха на старте составила -25 градусов, небо чистое.