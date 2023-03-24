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24 марта, 10:27

Конюхов и Меняйло отправились в исторический полёт на воздушном шаре

Путешественники Фёдор Конюхов и Иван Меняйло вылетели ставить мировой рекорд на воздушном шаре

Путешественник Фёдор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло отправились в трансконтинентальный перелёт на тепловом воздушном шаре с целью установить новый мировой рекорд по продолжительности и дальности полёта. Об этом сообщается на сайте Конюхова, а в распоряжении Лайфа оказалось видео старта воздушного шара.

Взлёт воздушного шара с Фёдором Конюховым и Иваном Меняйло. Видео © LIFE

Стартовала историческая экспедиция в 05:15 с площадки возле города Кировска Мурманской области. Взлёт прошёл в штатном режиме. На борту находится 6000 литров газа, взлётная масса — 5200 килограммов, аэростат — 12 000 кубометров. Температура воздуха на старте составила -25 градусов, небо чистое.

Конюхову и Меняйло предстоит пролететь около 60 часов и преодолеть расстояние в 2500 километров. Для путешествия специально был изготовлен тепловой воздушный шар "ФосАгро" с объёмом оболочки 12 тысяч кубометров — самый большой, когда-либо созданный в России.

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Действующий рекорд дальности полёта (2360 километров) установил японский пилот Мичио Канда в 1997 году в Австралии. А вот рекорд по продолжительности (55 часов) Конюхов и Меняйло установили в 2017 году. Ранее сообщалось, что нынешний полёт запланирован на высоте до 5000 метров со средней скоростью в 40–50 км/ч.

Обложка ©

konyukhov.ru

Никита Никонов
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