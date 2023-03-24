Путин обсудил с Совбезом РФ развитие электронной промышленности

Президент России Владимир Путин провёл сегодня, 24 марта, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства предложил обсудить развитие электронной и радиоэлектронной промышленности.

"У нас с вами сегодня очень важный вопрос, он носит абсолютно фундаментальный характер — речь идёт о развитии электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года", — отметил Путин в начале совещания.