Регион

Уведомления отключены

24 марта, 10:13

Путин обсудил с Совбезом РФ развитие электронной промышленности

Президент России Владимир Путин провёл сегодня, 24 марта, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства предложил обсудить развитие электронной и радиоэлектронной промышленности.

"У нас с вами сегодня очень важный вопрос, он носит абсолютно фундаментальный характер — речь идёт о развитии электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года", — отметил Путин в начале совещания.

Президент напомнил, что правительство активно занимается этим вопросом на протяжении нескольких лет, а в последние два года внимание к теме особенно высоко. Глава государства пригласил выступить с докладом вице-премьера Дениса Мантурова.

Путин проведёт на следующей неделе совещание с кабмином по реализации послания

Путин проведёт на следующей неделе совещание с кабмином по реализации послания

А в ходе совещания на прошлой неделе президент России обсудил с Совбезом взаимодействие в Каспийском регионе.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Михаил Метцель

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Совбез РФ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров