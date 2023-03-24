Появилось видео страшной смерти женщины под глыбой льда с крыши в Перми

Жительница Перми погибла от огромной глыбы льда, упавшей на неё с крыши дома. Смертельный инцидент сняли камеры видеонаблюдения, а видео появилось в распоряжении телеканала "360".

Сорвавшаяся с крыши глыба льда убила жительницу Перми. Видео © Телеканал "360"

На кадрах видно, как белая куча сползает с крыши трёхэтажного здания и приземляется прямо на проходящую мимо женщину. Получив удар по голове ледяной махиной, она падает на землю. В конце ролика видно, как к ней подбегают очевидцы, чтобы помочь. Как в беседе с Ura.ru рассказала одна из свидетельниц происшествия, после падения лицом вниз пострадавшая больше уже не вставала.

"Я шла из магазина, впереди меня шла женщина. Она вышла на лёд, смотрела под ноги. На неё упала глыба льда, на голову, и она упала лицом вниз. Больше не вставала", — поделилась очевидица, отметив, что прибывшие медики сообщили о смерти пострадавшей.

Она добавила, что руки местных коммунальщиков не доходили до крыш уже очень давно. Более того, падение глыб льда продолжилось после гибели женщины.