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24 марта, 11:31

Визит Карла III во Францию сорвался из-за протестов против пенсионной реформы

Визит британского короля Карла III во Францию перенесли из-за протестов против пенсионной реформы

<p>Обложка © Getty Images / Kirsty Wigglesworth</p>

Обложка © Getty Images / Kirsty Wigglesworth

Визит короля Великобритании Карла III во Францию, планировавшийся с 26 по 29 марта, не состоится из-за протестов в республике против пенсионной реформы. Об этом сообщает Елисейский дворец.

"В связи с назначенным на вторник, 28 марта, новым национальным днём действий во Франции против пенсионной реформы визит короля Карла III в страну, первоначально запланированный на 26–29 марта, будет отложен", — говорится в сообщении.

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В Елисейском дворце объяснили перенос визита тем, что хотят принять монарха в условиях, соответствующих дружественным отношениям стран. Вместо поездки Карл III поговорит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по телефону.

Ранее Лайф рассказывал, как Макрон попытался спрятать роскошные часы во время интервью и вызвал ярость французов.

Никита Никонов
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