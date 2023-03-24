Визит Карла III во Францию сорвался из-за протестов против пенсионной реформы

Визит короля Великобритании Карла III во Францию, планировавшийся с 26 по 29 марта, не состоится из-за протестов в республике против пенсионной реформы. Об этом сообщает Елисейский дворец.

"В связи с назначенным на вторник, 28 марта, новым национальным днём действий во Франции против пенсионной реформы визит короля Карла III в страну, первоначально запланированный на 26–29 марта, будет отложен", — говорится в сообщении.

В Елисейском дворце объяснили перенос визита тем, что хотят принять монарха в условиях, соответствующих дружественным отношениям стран. Вместо поездки Карл III поговорит с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по телефону.