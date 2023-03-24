Собачник превратил в ад жизнь соседей из многоэтажки в Кирове и уже 1,5 года пытает их лаем

В Кирове жильцы дома обвиняют соседа в том, что его собака постоянно лает. Измученные постоянным шумом жители многоэтажки не смогли мирно договориться с Алексеем и уже собрались подавать на него в суд. Лайф побеседовал с обеими сторонами конфликта в здании на улице Карла Либкнехта.

В Кирове собака мешает соседям лаем. Видео © LIFE

"Последний раз лежала с температурой, написала ему: "Заткните, пожалуйста, свою собаку". Он мне сказал: "Заткнитесь сами!" — возмутилась соседка.

По её словам, пенсионерам приходится пить успокоительное, чтобы не реагировать на лай. Женщина призналась, что жалко и саму собаку, которую за полтора года никто не видел с хозяином на прогулке. Семья, проживающая этажом ниже шумной квартиры, вообще решила, что желтоватые подтёки с потолка — результаты собачьих дел, в официальную версию про протёкшую стиральную машину они не верят.

От словесных перепалок соседи перешли к угрозам, написав на двери ненавистной им квартиры: "Уберите собаку". Владелец пса уверен, что никаких законов он не нарушает, с чем согласился даже участковый. Жильцам мужчина предложил не стесняться и обращаться в суд.

"Если вы считаете, что вы такие культурные, а я один такой плохой, то давайте будем тогда решать всё по суду", — сказал он.