Спрос на китайские товары взлетел в России после начала СВО

Аналитики выяснили, что спрос на китайские товары на маркетплейсах в России значительно увеличился после введения Западом санкций в ответ на начало спецоперации. Так, россияне часто ищут продукты, чаи, мази, сладости и крема производства КНР.

"На маркетплейсе Wildberries за 2022 год выросли запросы на китайские товары: чай (с 600 до 8500 за месяц), мазь (с 500 до 6600), продукты (от 155 до 2000), сладости (+558%), чудо-мази (+480%), крема (+429%), косметику (+415%), палочки для волос (+390%)", — приводит комментарии аналитиков Ura.ru.

При этом среди самых популярных товаров — средства от тараканов (оборот в 12 110 506 рублей), крем от геморроя, лечебная мазь от псориаза, женские гигиенические прокладки, тампоны и лапша.

Кроме того, в РФ вырос спрос на мебель из Китая, тогда как запрос на "мебель из Европы" снижается, заметила эксперт маркетингового агентства TexTerra Елена Королёва. СЕО аналитического сервиса Moneyplace Дмитрий Ермолаев считает, что уход западных брендов подтолкнул людей интересоваться доступными альтернативами.

"Тренд на китайские товары подогревают и массовые поставки техники, а также автомобилей из Азии. Широкое освещение визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, безусловно, стало ещё одним стимулом к развитию тренда", — объяснил он.