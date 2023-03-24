Экс-директор "Рубина" объяснил, почему "Челси" отдал за украинского игрока баснословные деньги

На первый план в трансфере украинского полузащитника Михаила Мудрика из "Шахтёра" в "Челси" вышла политика. Такое мнение выразил бывший спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский в интервью "Спорт-Экспрессу".

Переход 22-летнего футболиста обошёлся лондонской команде с учётом бонусов в 100 миллионов евро. Этот трансфер стал самой дорогой продажей "Шахтёра" и всей украинской Премьер-лиги и самым дорогим зимним переходом в истории английской Премьер-лиги. Кроме того, Мудрик побил рекорд Андрея Шевченко и стал самым дорогим украинским футболистом.

"Это не показатель. Думаю, на первый план в трансфере Мудрика вышла политика. Желание англичан поддержать Украину. Был бы парень гражданином другой страны, "Челси" заплатил бы намного меньше", — полагает Яровинский.