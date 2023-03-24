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24 марта, 13:27

В Петербурге выбрали лучшего дворника

<p>Сотруднице ЖКС № 2 Фрунзенского района Ольга Ракова. Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-03-24/luchshiy-dvornik-peterburga-olga-rakova-kogda-kollektiv-horoshiy-lyubye-slozhnosti-po-plechu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a> / Дмитрий Фуфаев</p>

Сотруднице ЖКС № 2 Фрунзенского района Ольга Ракова. Фото © "Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев

В Санкт-Петербурге прошёл конкурс на лучшего дворника, по итогам которого победа досталась сотруднице ЖКС № 2 Фрунзенского района Ольге Раковой, сообщает газета "Петербургский дневник".

"Сейчас уже, конечно, приходит осознание, что всё произошедшее происходило со мной. Я очень благодарна руководству ЖКС № 2 Фрунзенского района, Администрации Петербурга за организацию и проведение такого конкурса. То, что я заняла в нём первое место, для меня настоящий шок", — отметила она.

Женщина трудится на благо города уже более десяти лет и за первое место даже получила "Ладу-Гранту", которая теперь послужит семье — у Ольги есть дочь. Кстати, она до самого конца не знала о том, что авто достанется лично победителю, а не жилищной организации.

Работница рассказала, что в составе бригады из шести человек обслуживает два дома на Будапештской улице и один на Купчинской. Они работают как в летний зной, так и в лютые морозы с мощными снегопадами. При этом дворник отметила, что любые трудности по плечу, когда коллектив хороший.

Она также призналась, что её полностью устраивают условия труда: у неё достойная зарплата, удобный график работы и хорошее руководство, которое даже предоставило сотрудникам жильё на время работы. Кстати, её труды не остаются незамеченными. Многие жильцы домов знают Ольгу лично и часто выражают ей благодарность, не забывают поздравить с Новым годом, 8 Марта и другими праздниками, а некоторые даже зовут её на чай.

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В Татарстане аферисты похитили 30 млн рублей благодаря дворнику, похожему на ВИП-клиента банка

В конце прошлого года Лайф рассказывал, что в Петербурге более трёх тысяч человек изъявили желание работать дворниками и механизаторами в рамках набора персонала в городской жилищно-коммунальный блок. Кстати, вакансии открыты даже для соискателей из других регионов нашей необъятной страны.

Николь Вербер
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