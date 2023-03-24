В Петербурге выбрали лучшего дворника

В Санкт-Петербурге прошёл конкурс на лучшего дворника, по итогам которого победа досталась сотруднице ЖКС № 2 Фрунзенского района Ольге Раковой, сообщает газета "Петербургский дневник".

"Сейчас уже, конечно, приходит осознание, что всё произошедшее происходило со мной. Я очень благодарна руководству ЖКС № 2 Фрунзенского района, Администрации Петербурга за организацию и проведение такого конкурса. То, что я заняла в нём первое место, для меня настоящий шок", — отметила она.

Женщина трудится на благо города уже более десяти лет и за первое место даже получила "Ладу-Гранту", которая теперь послужит семье — у Ольги есть дочь. Кстати, она до самого конца не знала о том, что авто достанется лично победителю, а не жилищной организации.

Работница рассказала, что в составе бригады из шести человек обслуживает два дома на Будапештской улице и один на Купчинской. Они работают как в летний зной, так и в лютые морозы с мощными снегопадами. При этом дворник отметила, что любые трудности по плечу, когда коллектив хороший.

Она также призналась, что её полностью устраивают условия труда: у неё достойная зарплата, удобный график работы и хорошее руководство, которое даже предоставило сотрудникам жильё на время работы. Кстати, её труды не остаются незамеченными. Многие жильцы домов знают Ольгу лично и часто выражают ей благодарность, не забывают поздравить с Новым годом, 8 Марта и другими праздниками, а некоторые даже зовут её на чай.