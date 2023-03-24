Российские экологи предложили провести альтернативную "Часу Земли" акцию "Помочь планете"

Российские экологи призвали граждан, организации и органы власти поддержать акцию "Помочь планете", которая станет альтернативой "Часу земли", проводимому по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF)*. Смысл акции похожий — предлагается отключить подсветку зданий 25 марта в 20 часов 30 минут на один час.

Если акцию поддержат такие всемирно известные объекты, как Московский Кремль, Дом Правительства или сталинские высотки, это повысит значимость инициативы для российской и международной аудитории, считают экологи.

"Наше общество, российские экологические организации, да и Россия в целом, никогда не оставались в стороне от мировых экологических и климатических проблем. В этой сфере у нас общие интересы, и мы всегда открыты для тех, кто готов следовать вместе с нами. Участие России в международной акции также подчёркивает приверженность руководства страны к экологической тематике в целом", — говорится в обращении, опубликованном в пятницу на сайте "Зелёный патруль".

Ранее стало известно, что в этом году Кремль не будет присоединяться к экологической акции "Час Земли", во время которой на крупных объектах традиционно отключают подсветку. Дмитрий Песков связал данное решение с тем, что организатор акции — WWF — признан в России иноагентом.