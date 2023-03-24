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24 марта, 13:22
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Неизвестный снаряд нашли у ТЭЦ-20 в Москве

SHOT: Неизвестный снаряд обнаружен у ТЭЦ-20 в Москве

Неизвестный снаряд обнаружен у ТЭЦ-20 в Москве, сообщает SHOT со ссылкой на источник. Сейчас территория оцеплена, ожидается прибытие сапёров.

Как уточняет телеграм-канал, предположительно, мину нашли у забора ТЭЦ на Вавилова — примерно в 50 метрах от проходной.

В одном из парков на северо-западе Москвы обнаружили противотанковую мину

В одном из парков на северо-западе Москвы обнаружили противотанковую мину

А несколькими днями ранее в Москве возле детского сада, рядом с мусорными контейнерами обнаружили артиллерийскую мину. Снаряд, предположительно, времён Великой Отечественной войны.

Обложка ©

ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Александра Вишнякова
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