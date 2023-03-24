Неизвестный снаряд нашли у ТЭЦ-20 в Москве
SHOT: Неизвестный снаряд обнаружен у ТЭЦ-20 в Москве
Неизвестный снаряд обнаружен у ТЭЦ-20 в Москве, сообщает SHOT со ссылкой на источник. Сейчас территория оцеплена, ожидается прибытие сапёров.
Как уточняет телеграм-канал, предположительно, мину нашли у забора ТЭЦ на Вавилова — примерно в 50 метрах от проходной.
А несколькими днями ранее в Москве возле детского сада, рядом с мусорными контейнерами обнаружили артиллерийскую мину. Снаряд, предположительно, времён Великой Отечественной войны.
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ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев