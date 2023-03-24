Неизвестный снаряд нашли у ТЭЦ-20 в Москве

Неизвестный снаряд обнаружен у ТЭЦ-20 в Москве, сообщает SHOT со ссылкой на источник. Сейчас территория оцеплена, ожидается прибытие сапёров.

Как уточняет телеграм-канал, предположительно, мину нашли у забора ТЭЦ на Вавилова — примерно в 50 метрах от проходной.