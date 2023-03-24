Путин встретился с Володиным и обсудил вопросы законотворческой работы Госдумы

Глава государства Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера, в ходе встречи обсуждалась законотворческая деятельность парламента.

"Обсуждались различные вопросы, связанные с текущей и перспективной законотворческой работой нижней палаты парламента", — сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.