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24 марта, 14:11

Путин встретился с Володиным и обсудил вопросы законотворческой работы Госдумы

<p>Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Глава государства Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера, в ходе встречи обсуждалась законотворческая деятельность парламента.

"Обсуждались различные вопросы, связанные с текущей и перспективной законотворческой работой нижней палаты парламента", — сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

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Также сегодня Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства предложил обсудить развитие электронной и радиоэлектронной промышленности.

Александр Юнашев
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