Путин встретился с Володиным и обсудил вопросы законотворческой работы Госдумы
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Глава государства Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера, в ходе встречи обсуждалась законотворческая деятельность парламента.
"Обсуждались различные вопросы, связанные с текущей и перспективной законотворческой работой нижней палаты парламента", — сказал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Также сегодня Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства предложил обсудить развитие электронной и радиоэлектронной промышленности.