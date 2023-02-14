Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 февраля 2023, 13:12

Володин: Более 60% уехавших из РФ вернулись обратно

Более 60% граждан, покинувших РФ, уже вернулись обратно и продолжают трудиться на прежней работе. Такие данные привёл спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас, кстати, за время с момента отъезда более 60% вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где раньше были", — сказал он на заседании Госдумы.

Кого из уехавших россиян ждёт большой налог
Кого из уехавших россиян ждёт большой налог

А ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя недавнее предложение лишать имущества покинувших РФ россиян, заявил Лайфу, что бороться следует с врагами России, а не с уехавшими согражданами. Такое мнение поддержал и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, который назвал важной задачей как можно быстрее вернуть тех, кто уехал из РФ, исключая граждан, позволивших себе публичные выпады против страны.

BannerImage

ТАСС / Zuma

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar