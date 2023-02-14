Володин: Более 60% уехавших из РФ вернулись обратно
Более 60% граждан, покинувших РФ, уже вернулись обратно и продолжают трудиться на прежней работе. Такие данные привёл спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"У нас, кстати, за время с момента отъезда более 60% вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где раньше были", — сказал он на заседании Госдумы.
А ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя недавнее предложение лишать имущества покинувших РФ россиян, заявил Лайфу, что бороться следует с врагами России, а не с уехавшими согражданами. Такое мнение поддержал и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, который назвал важной задачей как можно быстрее вернуть тех, кто уехал из РФ, исключая граждан, позволивших себе публичные выпады против страны.
ТАСС / Zuma