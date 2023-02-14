Володин: Более 60% уехавших из РФ вернулись обратно

Более 60% граждан, покинувших РФ, уже вернулись обратно и продолжают трудиться на прежней работе. Такие данные привёл спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас, кстати, за время с момента отъезда более 60% вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где раньше были", — сказал он на заседании Госдумы.