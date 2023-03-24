В России достаточно лекарств от гриппа, считают в Минздраве
Министр Мурашко: Весенний подъём ОРВИ и гриппа, как правило, значительно слабее, чем осенний
В России нет дефицита лекарств для лечения гриппа. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, к весеннему подъёму заболеваемости, как правило, большое количество людей успевают переболеть и, таким образом, выработать иммунитет.
"Весенний подъём ОРВИ и гриппа, как правило, бывает значительно слабее, чем осенний, потому что уже иммунизация была", — приводит слова министра РИА "Новости".
Ранее инфекционисты предупредили, что этой весной в Россию придёт ещё одна волна гриппа. Также будет продолжаться циркуляция других возбудителей ОРВИ, характерных для весеннего периода, поэтому россиянам советуют не спешить отказываться от зимней одежды. Тёплая погода обманчива — на улице по-прежнему остаётся снег, который играет роль своеобразного холодильника. Одевшись очень легко, люди могут навредить организму.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв