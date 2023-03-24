В России достаточно лекарств от гриппа, считают в Минздраве

В России нет дефицита лекарств для лечения гриппа. Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, к весеннему подъёму заболеваемости, как правило, большое количество людей успевают переболеть и, таким образом, выработать иммунитет.

"Весенний подъём ОРВИ и гриппа, как правило, бывает значительно слабее, чем осенний, потому что уже иммунизация была", — приводит слова министра РИА "Новости".