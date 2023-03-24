Поколотивший жену уфимец оправдал поступок ревностью, а сама она простила мужа

Исколотивший жену в лифте уфимец оправдал свой поступок тем, что просто приревновал супругу. В беседе с SHOT он заявил, что вместе с женой в тот день был подшофе и она на него не в обиде.

Исколотивший жену уфимец оправдал поступок ревностью, и жена на него не в обиде. Видео © t.me / SHOT

По словам пострадавшей девушки, общественность уж очень преувеличила значение произошедшей ситуации. Она уверяет, что с супругом в отношениях тишь да гладь и всю ситуацию они "разрулили". Сам мужчина утверждает, что в семье бывают ссоры, но до такого раньше никогда не доходило.

"Такое было в первый раз. Я сам не драчун", — заверил мужчина, на что одобрительно кивнула избитая жена.

Во время беседы нельзя было не обратить внимания на синяки девушки, которые "украшали" её лицо. Но избитая уверяет, что это лишь "аллергическая реакция на увеличение губ".