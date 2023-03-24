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24 марта, 15:05

В Свердловской области школьник покончил с собой в день рождения матери

В городе Ирбите Свердловской области на улице нашли тело подростка. Как сообщает kp.ru, 14-летний школьник свёл счёты с жизнью.

По данным издания, перед смертью ребёнок оставил записку для матери, которая праздновала день рождения. Источник журналистов рассказал, что ранее мальчик получил в школе плохие оценки.

"Пока лишь известно, что у Димы (имя изменено. — Прим. Лайфа) был конфликт с учителем русского языка. Якобы она не давала исправить ему оценки, гнобила. Он пришёл в школу, всё было нормально. Но на уроке физики ему стало плохо, и он ушёл домой. Потом его нашли мёртвым на улице Свердлова", — сказал источник.

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В СУ СКР по Свердловской области пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее во Всеволожске Ленинградской области отец обнаружил мёртвым школьника-вейпера. Вскрытие показало, что причиной смерти стало отравление неустановленным веществом.

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Никита Никонов
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