В Свердловской области школьник покончил с собой в день рождения матери
В городе Ирбите Свердловской области на улице нашли тело подростка. Как сообщает kp.ru, 14-летний школьник свёл счёты с жизнью.
По данным издания, перед смертью ребёнок оставил записку для матери, которая праздновала день рождения. Источник журналистов рассказал, что ранее мальчик получил в школе плохие оценки.
"Пока лишь известно, что у Димы (имя изменено. — Прим. Лайфа) был конфликт с учителем русского языка. Якобы она не давала исправить ему оценки, гнобила. Он пришёл в школу, всё было нормально. Но на уроке физики ему стало плохо, и он ушёл домой. Потом его нашли мёртвым на улице Свердлова", — сказал источник.
В СУ СКР по Свердловской области пока не прокомментировали ситуацию.
Ранее во Всеволожске Ленинградской области отец обнаружил мёртвым школьника-вейпера. Вскрытие показало, что причиной смерти стало отравление неустановленным веществом.
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