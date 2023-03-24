В Свердловской области школьник покончил с собой в день рождения матери

По данным издания, перед смертью ребёнок оставил записку для матери, которая праздновала день рождения. Источник журналистов рассказал, что ранее мальчик получил в школе плохие оценки.

"Пока лишь известно, что у Димы (имя изменено. — Прим. Лайфа) был конфликт с учителем русского языка. Якобы она не давала исправить ему оценки, гнобила. Он пришёл в школу, всё было нормально. Но на уроке физики ему стало плохо, и он ушёл домой. Потом его нашли мёртвым на улице Свердлова", — сказал источник.