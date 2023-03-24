Нутрициолог раскрыла способы справиться с эмоциональным голодом

Нутрициолог Оксана Ковылкина в беседе с РИАМО перечислила несколько полезных пищевых привычек, которые избавят от проблемы "переедание – диета". В первую очередь нужно помнить, что поводом поесть должен быть именно физический голод.

При этом важно уметь различать естественный голод от эмоционального. По словам врача, физический голод исчезает после еды и приносит чувство удовлетворения. Его можно немного потерпеть, а для насыщения подойдёт любая привычная еда.

Эмоциональный голод приходит внезапно и съесть хочется что-то конкретное. При этом ощущение голода после принятия пищи не проходит, вдобавок может появиться чувство вины. В таком случае эксперт советует выпить стакан воды.

"Ешьте лишь то, что вам нравится, а не то, что едят другие. Вы можете оставить еду на тарелке, если вам не понравилось или вы наелись, ничего страшного в этом нет. И неважно, в гостях вы это сделаете или в ресторане", — сказала Ковылкина.

По словам нутрициолога, важно заметить момент насыщения. Есть медленнее поможет использование приборов, которые можно откладывать после каждого кусочка. Также следует исключить гаджеты, просмотр фильмов и чтение во время еды — всё это ведёт к перееданию.

Ковылкина рекомендует составлять меню на неделю, чтобы избежать спонтанных покупок, и готовить дома. Новые привычки следует чередовать в комфортном ритме, тогда не придётся срываться и заново "начинать новую жизнь с понедельника", пояснила эксперт.