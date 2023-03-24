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24 марта, 16:44

С гробами, но без слёз: В Польше "похоронили" Урсулу фон дер Ляйен и Грету Тунберг

Польские шахтёры "похоронили" главу ЕК и Грету Тунберг из-за несогласия с экополитикой ЕС

<p>В Польше идут протесты шахтёров. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/notesfrompoland/status/1639271959350464513" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Notes from Poland</a></p>

В Польше идут протесты шахтёров. Фото © Twitter / Notes from Poland

В Польше бастующие шахтёры устроили торжественные похороны главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и шведской экоактивистке Грете Тунберг, символично обвинив Евросоюз в попытке обанкротить отрасль по добыче угля.

В Польше идут протесты шахтёров. Видео © Twitter / Notes from Poland

Рабочие недовольны тем, что ЕС хочет ввести норму выбросов метана — пять тонн газа на тысячу тонн добытого угля. Польские шахты значительно превышают заявленные показатели, поэтому на грани разорения окажутся многие предприятия, а без работы — тысячи сотрудников.

Во время протестов шахтёры пронесли по улицам Варшавы гроб, который был обклеен фотографиями европейских политиков и Греты Тунберг. По предварительным оценкам, в акции приняли участие около 300 человек.

США начали готовиться к протестам сторонников Трампа

США начали готовиться к протестам сторонников Трампа

Ранее сообщалось, что свыше миллиона человек приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы, которые прошли в четверг, 23 марта, во многих крупных городах Франции. Такие данные привели в МВД страны.

Татьяна Миссуми
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