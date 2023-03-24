С гробами, но без слёз: В Польше "похоронили" Урсулу фон дер Ляйен и Грету Тунберг

В Польше бастующие шахтёры устроили торжественные похороны главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и шведской экоактивистке Грете Тунберг, символично обвинив Евросоюз в попытке обанкротить отрасль по добыче угля.

В Польше идут протесты шахтёров. Видео © Twitter / Notes from Poland

Рабочие недовольны тем, что ЕС хочет ввести норму выбросов метана — пять тонн газа на тысячу тонн добытого угля. Польские шахты значительно превышают заявленные показатели, поэтому на грани разорения окажутся многие предприятия, а без работы — тысячи сотрудников.

Во время протестов шахтёры пронесли по улицам Варшавы гроб, который был обклеен фотографиями европейских политиков и Греты Тунберг. По предварительным оценкам, в акции приняли участие около 300 человек.