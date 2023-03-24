Найденный у ТЭЦ-20 в Москве снаряд оказался времён ВОВ

Снаряд, обнаруженный сегодня у здания ТЭЦ-20 в Академическом районе Москвы, относится к годам Великой Отечественной войны. Об этом пишет SHOT и публикует кадры с места ЧП.

Место вблизи ТЭЦ в Москве, где обнаружили мину. Видео © t.me / SHOT

Прибывшие на место взрывотехники смогли определить тип устройства, теперь предстоит вывезти мину на спецтранспорте и утилизировать. Территория всё ещё оцеплена. Полиция устанавливает, кто и зачем мог положить снаряд вблизи ТЭЦ.