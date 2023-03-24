Министр обороны Молдавии не видит угрозы нападения на республику
Риска нападения на Молдавию сейчас нет, страна готова обеспечить свою безопасность и "имеет для этого все инструменты". Об этом заявил глава Минобороны республики Анатолий Носатый.
"Нет. И подчёркиваю, что в настоящее время такого сценария не существует", — приводит его комментарий агентство Agerpres.
Министр заявил, что "в последнее время расширились попытки дестабилизации ситуации, организованные и руководимые РФ". Укрепление оборонного бюджета Молдавии "позволило увеличить примерно на 70% способность закупки военного оборудования", добавил Носатый. Власти Молдовы также рассчитывают на помощь от ЕС в размере €40 млн, и половина пойдёт на закупку систем ПВО.
Напомним, что не так давно украинские пограничники начали рыть километровые траншеи на границе с Молдавией. В пограничной службе республики объяснили, что "такие работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы", в том числе контрабанды с Украины в Молдову.
ТАСС / Валерий Шарифулин