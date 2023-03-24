Грузинские депутаты устроили потасовку в здании парламента

Грузинские депутаты устроили потасовку в холле здания парламента. Кадры с моментом стычки и словесной перепалки транслировали местные телекомпании.

Потасовка депутатов в Парламенте Грузии. Видео © t.me / SputnikGeorgia

Ситуация накалилась после выступления в парламенте премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. Во время речи глава правительства Грузии назвал оппозиционера Губаза Саникидзе предателем, на что парламентарий ответил нецензурной бранью. После выступления Гарибашвили депутаты, представляющие парламентское большинство, догнали Саникидзе в холле здания. Между ними произошла перепалка, после которой Саникидзе выставили из здания парламента.

При этом глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе после инцидента рассказал журналистам, что драки между депутатами не было.

"Я не заметил физического противостояния, я видел, как Саникидзе убегает", — сказал он, уточнив, что депутат заслуженно получил оскорбление, после того как его якобы переманили в партию "Нацдвижение" за большие деньги.