Фанат проехал 4 тысячи километров ради свадьбы с Рианной, но "обвенчался" лишь с полицией

Полиция Лос-Анджелеса задержала у дома Рианны поклонника, который хотел позвать певицу замуж. Об этом пишет TMZ.

Мужчина приехал из Южной Каролины (около четырёх тысяч километров) к дому исполнительницы, чтобы сделать ей предложение. У ворот дома Рианны фаната встретили охранники. Услышав мотив неизвестного, они незамедлительно вызвали полицию.

Полицейские надели на мужчину наручники и "серьёзно поговорили о его намерениях". После беседы с правоохранителями фанат певицы был освобождён, поскольку не нарушал каких-либо законов. Мужчину отпустили и попросили не возвращаться.