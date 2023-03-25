Фанат проехал 4 тысячи километров ради свадьбы с Рианной, но "обвенчался" лишь с полицией
TMZ: У дома Рианны арестовали поклонника, который собирался сделать предложение певице
Полиция Лос-Анджелеса задержала у дома Рианны поклонника, который хотел позвать певицу замуж. Об этом пишет TMZ.
Мужчина приехал из Южной Каролины (около четырёх тысяч километров) к дому исполнительницы, чтобы сделать ей предложение. У ворот дома Рианны фаната встретили охранники. Услышав мотив неизвестного, они незамедлительно вызвали полицию.
Полицейские надели на мужчину наручники и "серьёзно поговорили о его намерениях". После беседы с правоохранителями фанат певицы был освобождён, поскольку не нарушал каких-либо законов. Мужчину отпустили и попросили не возвращаться.
Ранее Лайф рассказывал, что прославившаяся подводным танцем Уэнсдей российская синхронистка Кристина Макушенко повторила под водой танец Рианны, с которым артистка выступала в перерыве Супербоула. В комментариях девушка отметила, что было "очень тяжело попадать в каждую позицию под водой", но она старалась.
Twitter / Rihanna