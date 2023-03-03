Синхронистка, повторившая под водой танец Уэнсдей, удивила фанатов новым перевоплощением

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Кристина Макушенко, прославившаяся подводным танцем из сериала "Уэнсдей", удивила фанатов более экстравагантным перформансом. На этот раз девушка под водой повторила движения беременной певицы Рианны на Суперкубке по американскому футболу. Видео она выложила в соцсети.

Российская синхронистка станцевала под водой в образе Рианны. Видео © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России) / kristimakusha

"Я немного опоздала с этим трендовым танцем (меня не было в городе три недели). Но так много людей просило. Создала свою подводную версию — вот и я", — написала спортсменка под роликом.

В комментариях девушка отметила, что было "очень тяжело попадать в каждую позицию под водой", но она старалась. К слову, фолловеры Макушенко остались в восторге от её жаркого танца. Большое удивление у публики вызывало, конечно же, то, что спортсменка умудряется чётко выполнять все движения на высоченных каблуках.