Варвара Грачёва победила пятую ракетку мира Джабир и вышла в третий круг турнира в Майами
Россиянка Варвара Грачёва обыграла пятую ракетку мира Унс Джабир из Туниса во втором круге турнира в Майами. Встреча завершилась с разгромным счётом 6:2, 6:2.
Матч продолжался 1 час 11 минут. В третьем круге соперницей россиянки станет либо соотечественница Эрика Андреева, либо китаянка Чжан Шуай.
Евгения Родина, Анна Калинская, Анна Блинкова и Вероника Кудерметова борьбу на турнире завершили.
Ранее Лайф рассказывал, что Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Россиянин прервал победную серию из 19 матчей.
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