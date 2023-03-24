В московской квартире нашли тела двух человек, до которых не могла дозвониться хозяйка
Тела двух человек обнаружили в квартире на севере Москвы
Тела двух человек нашли в квартире дома по улице Беломорской в Москве. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
К спасателям обратилась женщина, которая сдавала квартиру: съëмщики более суток не отвечали на звонки, а когда хозяйка приехала по адресу, не смогла открыть закрытую изнутри дверь. Прибывшие на место пожарные вскрыли замок и нашли тела двух человек. Сейчас выясняются все подробности случившегося.
Ранее сообщалось, что во Всеволожске Ленинградской области отец обнаружил мёртвым школьника-вейпера. Как выяснилось, причиной смерти подростка стало отравление неустановленным веществом.