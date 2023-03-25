Аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" планируют завершить к маю

Аудит долга газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", который проводят зарубежные компании, будет завершён к маю. Об этом сообщил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

"Скорее всего, к маю должен быть отчёт, который будет представлен наблюдательному совету", — сказал Чебан в интервью телеканалу Exclusiv.

Он добавил, что после этого набсовет решит, принимать отчёт или нет, а затем перейдёт к следующей фазе по согласованию графика выплат.