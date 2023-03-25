Аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" планируют завершить к маю
Аудит долга газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", который проводят зарубежные компании, будет завершён к маю. Об этом сообщил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.
"Скорее всего, к маю должен быть отчёт, который будет представлен наблюдательному совету", — сказал Чебан в интервью телеканалу Exclusiv.
Он добавил, что после этого набсовет решит, принимать отчёт или нет, а затем перейдёт к следующей фазе по согласованию графика выплат.
Как сообщал Лайф ранее, оппозиция заблокировала дороги в Молдавии и требовала оплатить их счета за электроэнергию. Энергетический кризис в Молдавии, начавшийся в 2022 году, спровоцировал повышение тарифов на газ примерно в семь раз, на электроэнергию — примерно в четыре раза.