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24 марта, 22:54

Аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" планируют завершить к маю

Аудит долга газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", который проводят зарубежные компании, будет завершён к маю. Об этом сообщил председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

"Скорее всего, к маю должен быть отчёт, который будет представлен наблюдательному совету", — сказал Чебан в интервью телеканалу Exclusiv.

Он добавил, что после этого набсовет решит, принимать отчёт или нет, а затем перейдёт к следующей фазе по согласованию графика выплат.

Молдавия возобновила закупку газа в России

Молдавия возобновила закупку газа в России

Как сообщал Лайф ранее, оппозиция заблокировала дороги в Молдавии и требовала оплатить их счета за электроэнергию. Энергетический кризис в Молдавии, начавшийся в 2022 году, спровоцировал повышение тарифов на газ примерно в семь раз, на электроэнергию — примерно в четыре раза.

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moldovagaz.md

Юлия Коновалова
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