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24 марта, 21:57

Хет-трик Лукаку принёс Бельгии разгромную победу над Швецией

Сборная Бельгии обыграла команду Швеции в первом матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Встреча прошла в Сольне и завершилась со счётом 3:0.

Хет-трик оформил нападающий Ромелу Лукаку, забив на 35-й минуте, 49-й и 83-й. Стоит отметить, что на 73-й минуте на поле вышел 41-летний форвард хозяев Златан Ибрагимович, не игравший за национальную команду с 2022 года.

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Мбаппе оформил дубль в первом матче с капитанской повязкой в сборной Франции

В другом матче группы F сборная Австрии разгромила команду Азербайджана со счётом 4:1.

Ранее Лайф рассказывал, что сборная Англии победила Италию в первом матче отборочного турнира Евро-2024. Один из голов забил нападающий Гарри Кейн, обогнавший Уэна Руни и ставший лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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Twitter / Belgian Red Devils

Артур Лапсаков
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