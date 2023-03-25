Хет-трик Лукаку принёс Бельгии разгромную победу над Швецией
Сборная Бельгии обыграла команду Швеции в первом матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года. Встреча прошла в Сольне и завершилась со счётом 3:0.
Хет-трик оформил нападающий Ромелу Лукаку, забив на 35-й минуте, 49-й и 83-й. Стоит отметить, что на 73-й минуте на поле вышел 41-летний форвард хозяев Златан Ибрагимович, не игравший за национальную команду с 2022 года.
В другом матче группы F сборная Австрии разгромила команду Азербайджана со счётом 4:1.
Ранее Лайф рассказывал, что сборная Англии победила Италию в первом матче отборочного турнира Евро-2024. Один из голов забил нападающий Гарри Кейн, обогнавший Уэна Руни и ставший лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Twitter / Belgian Red Devils