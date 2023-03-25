Мбаппе оформил дубль в первом матче с капитанской повязкой в сборной Франции

Сборная Франции начала квалификацию чемпионата Европы 2024 года с разгромной победы над командой Нидерландов. Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счётом 4:0.

Забитыми мячами отметились Антуан Гризманн (2-я минута), Дайо Упамекано (8) и новый капитан французов Килиан Мбаппе, оформивший дубль (21, 88). При этом уже в добавленное время игрок Нидерландов Мемфис Депай не реализовал пенальти.

Эти голы стали для Мбаппе 37-м и 38-м в составе сборной. По этому показателю он обошёл Карима Бензема, завершившего карьеру в национальной команде в конце 2022 года. Лучшим бомбардиром французов является Оливье Жиру, на счету которого 53 гола.