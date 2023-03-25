В США россиянину Черкасову предъявили обвинения в шпионаже и мошенничестве

Власти США обвинили задержанного в Бразилии россиянина Сергея Черкасова в работе на разведку РФ и мошенничестве. Об этом сообщили в американском Минюсте.

По данным ведомства, Черкасову, которого в Вашингтоне считают сотрудником российской разведки, приписывают попытки под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры действовать в США "в качестве агента иностранной державы". Также американская сторона считает, что он занимался мошенничеством с использованием виз, банковских и электронных средств.

"Черкасов начал действовать в качестве нелегального агента в 2012 году в Бразилии под именем Феррейра, а в 2018 году он переехал в США после поступления в аспирантуру университета, расположенного в округе Колумбия. В настоящее время Черкасов находится в заточении в Бразилии по обвинению в мошенничестве", — уточнили в американском Минюсте.

Там добавили, что в 2020 году россиянин покинул США, но продолжал использовать свои связи в академической среде для получения информации о внешней политике Америки, которую он якобы передавал российским спецслужбам. Кроме того, в ведомстве заявили, что Черкасов якобы пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге, но, получив отказ, вернулся в Бразилию, где был арестован по обвинениям в мошенничестве, связанном с использованием им фальшивого имени.