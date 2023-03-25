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25 марта, 03:05

Байден заверил, что не стремится к конфликту с Ираном

Президент США Джо Байден заявил, что не хочет конфликта с Ираном, однако готов защищать американцев в случае нападения с иранской стороны. Об этом он сказал на пресс-конференции в Канаде.

"Мы не стремимся к конфликту с Ираном", — сказал американский лидер, комментируя удар иранского беспилотника по базам США на севере Сирии.

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Однако Байден призвал быть готовыми к тому, что Штаты будут решительно наносить удары для защиты своих людей. По его словам, именно "это произошло прошлой ночью".

Напомним, ВС США нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии, которые, по данным Вашингтона, могут быть связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС). Таким образом США ответили на атаку иранского дрона, в результате которой погиб военнослужащий и ещё шесть получили ранения.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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