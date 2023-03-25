Байден заверил, что не стремится к конфликту с Ираном

Президент США Джо Байден заявил, что не хочет конфликта с Ираном, однако готов защищать американцев в случае нападения с иранской стороны. Об этом он сказал на пресс-конференции в Канаде.

"Мы не стремимся к конфликту с Ираном", — сказал американский лидер, комментируя удар иранского беспилотника по базам США на севере Сирии.

Однако Байден призвал быть готовыми к тому, что Штаты будут решительно наносить удары для защиты своих людей. По его словам, именно "это произошло прошлой ночью".