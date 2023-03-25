Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин пропустил лакросс-гол в матче НХЛ

"Нью-Йорк Айлендерс" проиграл клубу "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ.

Российский голкипер "Нью-Йорка" Илья Сорокин отразил 22 из 27 бросков, а на 38-й минуте пропустил лакросс-гол от форварда "Коламбуса" Кента Джонсона.

Ранее Лайф рассказывал, что "Вашингтон Кэпиталз" разгромил "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:1. Одна из шайб на счету Александра Овечкина, забившего в этом сезоне 41 гол. Всего в лиге на его счету 821 шайба.