Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин пропустил лакросс-гол в матче НХЛ
"Айлендерс" уступил "Коламбусу" в овертайме, Сорокин отразил 22 броска
"Нью-Йорк Айлендерс" проиграл клубу "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ.
Российский голкипер "Нью-Йорка" Илья Сорокин отразил 22 из 27 бросков, а на 38-й минуте пропустил лакросс-гол от форварда "Коламбуса" Кента Джонсона.
Лакросс-гол Джонсона в ворота Ильи Сорокина. Видео © Twitter / Columbus Blue Jackets
Нападающий "Блю Джекетс" Кирилл Марченко и защитник "Айлендерс" Александр Романов очков не набрали.
Ранее Лайф рассказывал, что "Вашингтон Кэпиталз" разгромил "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:1. Одна из шайб на счету Александра Овечкина, забившего в этом сезоне 41 гол. Всего в лиге на его счету 821 шайба.
Twitter / New York Islanders