"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

25 марта, 01:52

Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин пропустил лакросс-гол в матче НХЛ

"Айлендерс" уступил "Коламбусу" в овертайме, Сорокин отразил 22 броска

"Нью-Йорк Айлендерс" проиграл клубу "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ.

Российский голкипер "Нью-Йорка" Илья Сорокин отразил 22 из 27 бросков, а на 38-й минуте пропустил лакросс-гол от форварда "Коламбуса" Кента Джонсона.

Лакросс-гол Джонсона в ворота Ильи Сорокина. Видео © Twitter / Columbus Blue Jackets

Нападающий "Блю Джекетс" Кирилл Марченко и защитник "Айлендерс" Александр Романов очков не набрали.

Кузьменко превзошёл рекорд Буре в "Ванкувере" по голам в дебютном сезоне НХЛ

Кузьменко превзошёл рекорд Буре в "Ванкувере" по голам в дебютном сезоне НХЛ

Ранее Лайф рассказывал, что "Вашингтон Кэпиталз" разгромил "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:1. Одна из шайб на счету Александра Овечкина, забившего в этом сезоне 41 гол. Всего в лиге на его счету 821 шайба.

Обложка ©

Twitter / New York Islanders

Артур Лапсаков
  • Новости
  • НХЛ
  • Нью-Йорк Айлендерс
  • коламбусблюджекетс
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров