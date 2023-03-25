"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

25 марта, 03:43

Байден назвал сильно преувеличенным сближение России и Китая

Президент США Джо Байден заявил, что сближение России и Китая "сильно преувеличено", а Штаты гораздо успешнее их в формировании альянсов.

"Я не отношусь легкомысленно к Китаю <...>, России, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем", сказал Байден, выступая на пресс-конференции в ходе визита в Канаду.

Байден рассказал, поставлял ли Китай оружие России

Байден рассказал, поставлял ли Китай оружие России

Американский лидер добавил, что коалиции формируются на Западе, а на сближение Москвы и Пекина стоит смотреть в перспективе.

Ранее Лайф писал, что у Евросоюза нет подтверждений, что Китай отправлял оружие в Россию. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у него нет также подтверждений того, что Пекин планирует делать это.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • Китай
  • США
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров