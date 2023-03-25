Байден назвал сильно преувеличенным сближение России и Китая

Президент США Джо Байден заявил, что сближение России и Китая "сильно преувеличено", а Штаты гораздо успешнее их в формировании альянсов.

"Я не отношусь легкомысленно к Китаю <...>, России, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем", — сказал Байден, выступая на пресс-конференции в ходе визита в Канаду.

Американский лидер добавил, что коалиции формируются на Западе, а на сближение Москвы и Пекина стоит смотреть в перспективе.