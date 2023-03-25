Байден назвал сильно преувеличенным сближение России и Китая
Президент США Джо Байден заявил, что сближение России и Китая "сильно преувеличено", а Штаты гораздо успешнее их в формировании альянсов.
"Я не отношусь легкомысленно к Китаю <...>, России, но я думаю, что мы сильно преувеличиваем", — сказал Байден, выступая на пресс-конференции в ходе визита в Канаду.
Американский лидер добавил, что коалиции формируются на Западе, а на сближение Москвы и Пекина стоит смотреть в перспективе.
Ранее Лайф писал, что у Евросоюза нет подтверждений, что Китай отправлял оружие в Россию. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у него нет также подтверждений того, что Пекин планирует делать это.
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