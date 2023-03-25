Байден рассказал, поставлял ли Китай оружие России

Власти США считают, что Китай пока не оказывал военную помощь России, но не исключают, что это может произойти в будущем. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

"Я на протяжении последних трёх месяцев слышал, что Китай собирается предоставить значительное количество оружия России. Они ещё не предоставили. Это не значит, что не предоставят, но ещё не предоставили", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.