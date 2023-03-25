Байден рассказал, поставлял ли Китай оружие России
Байден заявил, что Китай пока не оказывал России военную помощь
Власти США считают, что Китай пока не оказывал военную помощь России, но не исключают, что это может произойти в будущем. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
"Я на протяжении последних трёх месяцев слышал, что Китай собирается предоставить значительное количество оружия России. Они ещё не предоставили. Это не значит, что не предоставят, но ещё не предоставили", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.
Ранее сообщалось, что у Евросоюза нет подтверждений, что Китай отправлял оружие в Россию. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что у него нет также доказательств того, что Пекин намерен делать это.
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