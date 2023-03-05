Фон дер Ляйен заявила об отсутствии доказательств военной помощи России от Китая
Фон дер Ляйен: У Евросоюза нет доказательств того, что Китай поставляет оружие России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Евросоюза пока нет доказательств того, что Китай может поставлять оружие России.
"Пока у нас нет доказательств этому, но нужно каждый день следить за ситуацией", — сказала она на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Говоря о возможности введения санкций в отношении Китая, если он будет оказывать военную помощь РФ, фон дер Ляйен отметила, что "это гипотетический вопрос, на который можно будет ответить только в том случае, если это станет реальностью".
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков вслед за Пекином опроверг утверждения о том, что Россия якобы запрашивала военную помощь у Китая. До этого МИД КНР призвал США прекратить распространять дезинформацию. Разведка Украины также не смогла найти доказательства отправки оружия из Китая в РФ.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky