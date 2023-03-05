Фон дер Ляйен заявила об отсутствии доказательств военной помощи России от Китая

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Евросоюза пока нет доказательств того, что Китай может поставлять оружие России.

"Пока у нас нет доказательств этому, но нужно каждый день следить за ситуацией", — сказала она на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.