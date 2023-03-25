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25 марта, 03:36

Две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" победить "Аризону"

"Колорадо Эвеланш" победил "Аризону Койотис" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Натан Маккиннон, Кайл Макар и Джей Ти Комфер. Единственный гол у проигравших на счету Клейтона Келлера.

Российский нападающий "лавин" Валерий Ничушкин отметился двумя результативными передачами и показателем полезности "+1".

Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин пропустил лакросс-гол в матче НХЛ

Голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин пропустил лакросс-гол в матче НХЛ

Ранее Лайф рассказывал, что нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко превзошёл рекорд Павла Буре по голам в дебютном сезоне НХЛ. На данный момент на счету 27-летнего россиянина 35 голов.

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Twitter / Colorado Avalanche

Артур Лапсаков
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