Две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" победить "Аризону"
"Колорадо Эвеланш" победил "Аризону Койотис" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Натан Маккиннон, Кайл Макар и Джей Ти Комфер. Единственный гол у проигравших на счету Клейтона Келлера.
Российский нападающий "лавин" Валерий Ничушкин отметился двумя результативными передачами и показателем полезности "+1".
Ранее Лайф рассказывал, что нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко превзошёл рекорд Павла Буре по голам в дебютном сезоне НХЛ. На данный момент на счету 27-летнего россиянина 35 голов.
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Twitter / Colorado Avalanche