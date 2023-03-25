"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

25 марта, 05:41

Японский премьер Кисида отказал во встрече экс-послу КНР из-за "несовпадения графиков"

Kyodo: Экс-послу КНР в Японии Сюанью отказали в прощальной встрече с Кисидой

Японский премьер-министр Фумио Кисида отказал во встрече бывшему послу Китая в Японии Кун Сюанью перед его возвращением на родину. Как подчеркнуло агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники, это является чрезвычайно необычным прецедентом.

Указывается, что Сюанью завершил свою дипломатическую работу в Токио в феврале, но перед возвращением в Китай хотел встретиться с Кисидой. Японский премьер ему отказал, сославшись на "несовпадение графиков". По данным агентства, подобные прощальные встречи с послами не считаются чем-то исключительным, но в то же время они не обязательны. При этом глава японского МИД Ёсимаса Хаяси встретился с уходящим со своего поста руководителем китайского диппредставительства.

В Китае не видят смысла в общении Си Цзиньпина и Байдена

В Китае не видят смысла в общении Си Цзиньпина и Байдена

Ранее Кисида пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь и давление на Россию. В частности, Япония будет поддерживать единство G7 во введении строгих санкций против РФ.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Япония
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров