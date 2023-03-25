Японский премьер Кисида отказал во встрече экс-послу КНР из-за "несовпадения графиков"

Японский премьер-министр Фумио Кисида отказал во встрече бывшему послу Китая в Японии Кун Сюанью перед его возвращением на родину. Как подчеркнуло агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники, это является чрезвычайно необычным прецедентом.

Указывается, что Сюанью завершил свою дипломатическую работу в Токио в феврале, но перед возвращением в Китай хотел встретиться с Кисидой. Японский премьер ему отказал, сославшись на "несовпадение графиков". По данным агентства, подобные прощальные встречи с послами не считаются чем-то исключительным, но в то же время они не обязательны. При этом глава японского МИД Ёсимаса Хаяси встретился с уходящим со своего поста руководителем китайского диппредставительства.