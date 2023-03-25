В Венесуэле ликвидировали преступника-террориста, за голову которого обещали $1 миллион

Полиция Венесуэлы уничтожила преступника-террориста Карлоса Гомеса по прозвищу Кролик (Конехо), который считался одним из самых разыскиваемых в стране. Об этом в эфире телеканала Venezolana de Television заявил министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Ремихио Себальос.

По словам Себальоса, Гомес обвинялся в терроризме, убийстве, вымогательстве и похищении людей, а его ликвидация прошла в штате Сукре. Члены его банды попытались оказать сопротивление правоохранителям. В общей сложности было задержано 36 человек, у которых изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, более трёх тысяч патронов, девять автомобилей и 14 мотоциклов. Отметим, что в феврале 2023 года за помощь в поимке Кролика была объявлена награда в размере одного миллиона долларов.