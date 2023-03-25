"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

25 марта, 07:24

Сахалинец не вынес оскорблений от возлюбленной и забил её насмерть табуреткой

Житель Углегорска насмерть забил сожительницу табуретом во время застолья

В городе Углегорске мужчина забил сожительницу табуретом во время застолья. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Сахалинской области.

"Во время употребления алкоголя между ними на бытовой почве произошла ссора, после чего женщина стала оскорблять сожителя. В ответ обвиняемый схватил табуретку и нанёс ею не менее трёх ударов в область головы потерпевшей", — говорится в сообщении.

В результате женщина скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы. Следователи завели в отношении убийцы уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас правоохранители собирают и закрепляют доказательства, а вместе с тем решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.

Пьяный рецидивист попытался поджечь троллейбус в Новокузнецке

Пьяный рецидивист попытался поджечь троллейбус в Новокузнецке

Ранее тела двух человек обнаружили в квартире на севере Москвы. До них долго не могла дозвониться арендодатель.

Обложка ©

СУ СКР по Сахалинской области

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Сахалинская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров