Эксперт напомнил о влиянии колониализма на Африку и участии Запада в этом

Колониализм был тяжелейшим явлением для стран Африки, и, несмотря на исчезновение этого явления, колониальное мышление сохраняется до сих пор. При этом Россия была и остаётся страной, которая всегда была против порабощения африканских стран. Об этом в беседе с Лайфом рассказал российский востоковед, специалист в области духовных, культурных традиций китайской цивилизации и современных социально-экономических и политических процессов в странах ШОС Алексей Маслов.

По мнению эксперта, колониальное мышление сейчас базируется на идее о том, что существует некое "бремя белого человека".

"Нормативы западного сознания устанавливают некие стандарты для взаимодействия со странами Африки. Так или иначе, практически все крупные европейские державы, в том числе Великобритания, Франция, Испания, Португалия, участвовали в колониальном разделе Африки", — указал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова.

Историк напомнил, что начиная с XVI века португальцы вывозили рабов в митрополию, таким образом часть экономики Голландии, Англии и Франции обслуживалась выходцами из Африки. А последней в регион пришла Германия, которая создала свои колонии.

По словам специалиста, отовсюду шёл вывоз рабов с одной стороны, то есть торговля людьми была нормативом. И только Россия не участвовала в этом, всегда выступала против любых форм колониализма и, будучи безусловной империей, никогда не держала своих колоний не только в Африке, но и в других странах мира.

"Более того, многие русские люди, например, известные мыслители типа Толстого, путешественника по Африке Ковалевского, Радищева просто выступали резко против любых форм колониального порабощения", — отметил профессор.

Маслов считает, что Россия вела себя по отношению к Африке совсем иначе и это позволяет ей сегодня совсем с других позиций говорить с африканскими странами.