На RTД состоялась премьера документального фильма "Зона искупления"

Документальный канал RTД представил фильм о бывших заключённых на передовой, пишет RT. Проект называется "Зона искупления", картина опубликована в телеграм-канале.

"Премьера RTД: "Зона искупления". Первый документальный фильм о бывших заключённых на передовой", — говорится в посте документального канала.

В фильме собраны интервью с недавними заключёнными, хроника военной подготовки в условиях, которые максимально приближены к боевым. В картине также представлены уникальные кадры штурма Артёмовска, в котором принимали участие те, кто решил пойти на передовую.