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25 марта, 08:08

На RTД состоялась премьера документального фильма "Зона искупления"

Документальный канал RTД представил фильм о бывших заключённых на передовой, пишет RT. Проект называется "Зона искупления", картина опубликована в телеграм-канале.

"Премьера RTД: "Зона искупления". Первый документальный фильм о бывших заключённых на передовой", — говорится в посте документального канала.

В фильме собраны интервью с недавними заключёнными, хроника военной подготовки в условиях, которые максимально приближены к боевым. В картине также представлены уникальные кадры штурма Артёмовска, в котором принимали участие те, кто решил пойти на передовую.

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Ранее Лайф рассказывал, что начались съёмки сериала о банде в блокадном Ленинграде. Над картиной работает компания Star Media Vision по заказу "Рен-ТВ".

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Telegram / RTД

Светлана Оперук
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