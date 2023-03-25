США "частично успешно" испытали гиперзвуковую ракету AGM-183A

"Недавно ВВС США провели второе всестороннее испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW воздушного базирования, и хотя в пресс-релизе службы говорится, что прототип ракеты "выполнил несколько задач" испытательного полёта, неясно, было ли испытание полностью успешным", — говорится в материале.

При этом в пресс-релизе американских ВВС указывалось, что в "ходе испытания было достигнуто несколько целей", тогда как при первом испытании в декабре 2022 года сообщалось, что "все цели были достигнуты", обратили внимание журналисты издания. По словам автора публикации, военные США так и не стали раскрывать степень успешности прошедших испытаний AGM-183A.