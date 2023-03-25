США "частично успешно" испытали гиперзвуковую ракету AGM-183A
Breaking Defense: Испытания гиперзвуковой ракеты США AGM-183A было частично успешным
Ракета AGM-183A. Обложка © airandspaceforces.com / USAF
Испытания американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A, которые состоялись 13 марта, были частично успешными, сообщает издание Breaking Defense.
"Недавно ВВС США провели второе всестороннее испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW воздушного базирования, и хотя в пресс-релизе службы говорится, что прототип ракеты "выполнил несколько задач" испытательного полёта, неясно, было ли испытание полностью успешным", — говорится в материале.
При этом в пресс-релизе американских ВВС указывалось, что в "ходе испытания было достигнуто несколько целей", тогда как при первом испытании в декабре 2022 года сообщалось, что "все цели были достигнуты", обратили внимание журналисты издания. По словам автора публикации, военные США так и не стали раскрывать степень успешности прошедших испытаний AGM-183A.
А 17 марта Лайф писал, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" в направлении Жёлтого моря. Это стало ответом на предстоящие учения США и Южной Кореи.