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25 марта, 09:57

США "частично успешно" испытали гиперзвуковую ракету AGM-183A

Breaking Defense: Испытания гиперзвуковой ракеты США AGM-183A было частично успешным

<p>Ракета AGM-183A. Обложка © <a href="https://www.airandspaceforces.com/details-murky-as-arrw-falls-short-in-second-test/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">airandspaceforces.com / USAF</a></p>

Ракета AGM-183A. Обложка © airandspaceforces.com / USAF

Испытания американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A, которые состоялись 13 марта, были частично успешными, сообщает издание Breaking Defense.

"Недавно ВВС США провели второе всестороннее испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW воздушного базирования, и хотя в пресс-релизе службы говорится, что прототип ракеты "выполнил несколько задач" испытательного полёта, неясно, было ли испытание полностью успешным", — говорится в материале.

При этом в пресс-релизе американских ВВС указывалось, что в "ходе испытания было достигнуто несколько целей", тогда как при первом испытании в декабре 2022 года сообщалось, что "все цели были достигнуты", обратили внимание журналисты издания. По словам автора публикации, военные США так и не стали раскрывать степень успешности прошедших испытаний AGM-183A.

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А 17 марта Лайф писал, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" в направлении Жёлтого моря. Это стало ответом на предстоящие учения США и Южной Кореи.

Наталья Исакова
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