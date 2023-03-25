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25 марта, 09:43

Таджикистан впервые посетила делегация талибов

Консульство Афганистана в городе Хорог в Таджикистане впервые посетила делегация МИД движения "Талибан"*. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел талибов Абдул Кахар Балхи.

"Делегация во главе с начальником финансового и административного отдела министерства иностранных дел Хаджи Мухаммадом Мусой Амири посетила консульство Афганистана в Хороге, столице Бадахшана в Таджикистане", — уточнил он.

Также в сообщении сказано, что делегация осмотрела здание консульства Афганистана и высказала своё мнение относительно реконструкции. Недавно это здание пострадало из-за лавины.

Ранее Лайф писал о том, что находящиеся у власти в Афганистане талибы запретили выращивать марихуану на всей территории страны.

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* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

ТАСС / AP / Hussein Sayed

Илья Суриков
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