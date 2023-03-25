Кабмин расширил границы ТОР "Забайкалье" для двух новых инвестиционных проектов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" для двух новых инвестиционных проектов, сообщается на сайте кабмина.
"Принятое решение позволит организовать производство по вторичной переработке золотосодержащих руд и модернизировать завод по производству железобетонных изделий", — говорится в сообщении.
Так, ожидается, что на территории Шилкинского района появится предприятие по добыче золота из руд, которые ранее уже использовались в различных производствах. Реализация данного проекта позволит привлечь 967,6 миллиона рублей частных инвестиций и создать около 150 новых рабочих мест. Второе предприятие планируют запустить в Чите. В модернизацию завода по производству железобетонных изделий инвестор вложит 80 миллионов рублей.
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру главе Минпромторга Денису Мантурову рассмотреть перенос авиаремонтного завода из Читы. Как подчеркнул глава государства, создание объекта с нуля позволит сделать это на совершенно новой технологической базе.
ТАСС / Антон Овчаров