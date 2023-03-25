"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
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25 марта, 11:06

В Польше рассказали, кто виноват в проблемах Украины

Польский премьер Моравецкий заявил, что ФРГ должна отправлять Украине больше оружия

Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Германия виновата в проблемах, с которыми столкнулась Украина. По его мнению, ФРГ должна сильнее помогать Незалежной. В беседе с Politico он подчеркнул, что Берлин был не таким щедрым по отношению к Киеву, как старался показать.

"ФРГ должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Киеву, так как это самое богатое и самое большое государство на сегодняшний день. Я не нападаю на них, я просто констатирую очевидное", — отметил он.

По мнению премьера, из-за углубления отношений между Москвой и Берлином усугубился энергетический кризис, с которым столкнулись западные страны после отказа от горючего из РФ. Именно Германия несёт ответственность за "бардак на энергетическом рынке", заключил Моравецкий.

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Ранее президент Украины Зеленский сообщил, что ВСУ не могут начать контрнаступление из-за нехватки вооружения. По его мнению, для возобновления мирных переговоров с РФ не сформировано никаких условий.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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