В Польше рассказали, кто виноват в проблемах Украины
Польский премьер Моравецкий заявил, что ФРГ должна отправлять Украине больше оружия
Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Германия виновата в проблемах, с которыми столкнулась Украина. По его мнению, ФРГ должна сильнее помогать Незалежной. В беседе с Politico он подчеркнул, что Берлин был не таким щедрым по отношению к Киеву, как старался показать.
"ФРГ должна послать больше оружия, послать больше боеприпасов и дать больше денег Киеву, так как это самое богатое и самое большое государство на сегодняшний день. Я не нападаю на них, я просто констатирую очевидное", — отметил он.
По мнению премьера, из-за углубления отношений между Москвой и Берлином усугубился энергетический кризис, с которым столкнулись западные страны после отказа от горючего из РФ. Именно Германия несёт ответственность за "бардак на энергетическом рынке", заключил Моравецкий.
Ранее президент Украины Зеленский сообщил, что ВСУ не могут начать контрнаступление из-за нехватки вооружения. По его мнению, для возобновления мирных переговоров с РФ не сформировано никаких условий.
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