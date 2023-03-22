Посол Германии придумала "гениальный" план по разделению границ России и Украины

На российско-украинской границе необходимо построить прочную стену, считает посол Германии на Украине Анка Фельдгузен. Однако за чей счёт должна воплотиться её "гениальная" идея, она не уточнила.

"Целью должно быть сдерживание России. Это — наша цель. Как её достичь? Поставка оружия — одна из составляющих. Но на границе с РФ должна быть очень-очень эффективная и прочная стена", — сказала Фельдгузен в интервью ТСН.