Посол Германии придумала "гениальный" план по разделению границ России и Украины
Посол Германии Фельдгузен предложила построить прочную стену на границе России и Украины
На российско-украинской границе необходимо построить прочную стену, считает посол Германии на Украине Анка Фельдгузен. Однако за чей счёт должна воплотиться её "гениальная" идея, она не уточнила.
"Целью должно быть сдерживание России. Это — наша цель. Как её достичь? Поставка оружия — одна из составляющих. Но на границе с РФ должна быть очень-очень эффективная и прочная стена", — сказала Фельдгузен в интервью ТСН.
Не забыла она также упомянуть и о том, что нужно продолжать вооружать Украину. По её словам, Германия будет помогать украинской армии, а также оказывать и другую помощь.
Лайф рассказывал, что Финляндия начала возводить заграждение на границе с Россией около пограничного перехода Иматра – Светогорск. Указано, что планируется построить трёхкилометровый тестовый участок. Ранее также сообщалось, что Польша уже в марте приступит к строительству "электронного" забора с камерами и датчиками движения на границе с Калининградской областью России.
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