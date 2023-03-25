В украинский Иностранный легион не набрали и десятой части от плана

В Иностранный легион Украины не набрали и десятой части военных от плана. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

"Украинские чиновники первоначально хвастались 20 тысячами потенциальных добровольцев, но на самом деле было зачислено намного меньше", — указывается в материале.

По данным газеты, сейчас в организации насчитывается около полутора тысяч человек. Вместе с тем издание ссылается на внутренние документы легиона.