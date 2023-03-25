Евросоюз задумался о введении торговых санкций против стран Центральной Азии

В ЕС рассматривают вопрос введения торговых санкций против государств Центральной Азии за якобы помощь РФ в обходе западных ограничений. Об этом говорится в документе Евросоюза.

"Оказание материальной помощи ВС РФ и оборонно-промышленному комплексу России будет иметь серьёзные последствия", — приводит его фрагмент The Daily Telegraph.

Ограничения на доступ к единому рынку Евросоюза могут ввести против любого государства, организации или частного лица, участвующих в реэкспорте в РФ товаров, которые попали под санкции, уточняет газета.