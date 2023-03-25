ВС РФ за сутки ликвидировали более 85 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении в ходе СВО российские войска за сутки уничтожили свыше 85 украинских военных. Живой силе и технике противника нанесла поражение группировка "Центр". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Ямполовка и Терны Донецкой Народной Республики", — уточнил он.

Кроме живой силы противника российские бойцы уничтожили два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубицу Д-20 Вооружённых сил Украины.