Российские военные уничтожили до 35 бойцов ВСУ на Херсонском направлении
Военные РФ в рамках проведения специальной военной операции на Украине уничтожили до 35 бойцов ВСУ на Херсонском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 35 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика", — подчеркнул представитель ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что на Купянском направлении ВС РФ уничтожили до 55 бойцов ВСУ в зоне проведения спецоперации. Среди других потерь противника также две боевые бронированные машины и два автомобиля.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ