Российские военные уничтожили до 35 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

Военные РФ в рамках проведения специальной военной операции на Украине уничтожили до 35 бойцов ВСУ на Херсонском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 35 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика", — подчеркнул представитель ведомства.