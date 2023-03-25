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25 марта, 11:31

Российские военные уничтожили до 35 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

Военные РФ в рамках проведения специальной военной операции на Украине уничтожили до 35 бойцов ВСУ на Херсонском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 35 украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная гаубица "Гвоздика", — подчеркнул представитель ведомства.

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Ранее Лайф сообщал, что на Купянском направлении ВСУ РФ уничтожили до 55 бойцов ВСУ в зоне проведения спецоперации. Среди других потерь противника также две боевые бронированные машины и два автомобиля.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
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